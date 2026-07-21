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GeForce RTX 50, AMD Ryzen 5 или Intel Core i5, NVMe от 1 ТБ: какие персональные сборки ПК заказывают россияне в «М.Видео»

GeForce RTX 50, AMD Ryzen 5 или Intel Core i5, NVMe от 1 ТБ: какие персональные сборки ПК заказывают россияне в «М.Видео»

Новые компьютеры чаще всего получают видеокарты NVIDIA, процессоры среднего класса и быстрые SSD«М.Видео» проанализировала первые заказы услуги профессиональной сборки персональных компьютеров, запущенной в июне 2026 года, и выяснила, какие комплектующие чаще всего выбирают российские пользователи.

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