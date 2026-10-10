Происшествия
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Происшествия

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11 октября – День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел

11 октября – День образования подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий органов внутренних дел

Современный мир стремительно меняется, и одним из главных вызовов для органов внутренних дел сегодня становится борьба с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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