«Нью-Джерси» в 4-й раз в этом плей-офф пропустил 5 шайб за матч. Шмид был заменен в 1-й игре серии с «Каролиной»

«Девилс» проиграли «Каролине» (1:5) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1). В серии первого раунда против «Рейнджерс» (4-3) команда под руководством Линди Раффа пропустила по 5 шайб во всех проигранных матчах – 1:5 (1-я игра), 1:5 (2-я игра) и 2:5 (6-я игра).
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