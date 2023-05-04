Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

«Нью-Джерси» в 4-й раз в этом плей-офф пропустил 5 шайб за матч. Шмид был заменен в 1-й игре серии с «Каролиной»

«Девилс» проиграли «Каролине» (1:5) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).  В серии первого раунда против «Рейнджерс» (4-3) команда под руководством Линди Раффа пропустила по 5 шайб во всех проигранных матчах – 1:5 (1-я игра), 1:5 (2-я игра) и 2:5 (6-я игра).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх