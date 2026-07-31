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Царьград

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В Зауралье задержана тонна живых раков из Казахстана, следовавших в Екатеринбург

В Зауралье задержана тонна живых раков из Казахстана, следовавших в Екатеринбург

В пункте пропуска «Петухово», расположенном в Зауралье, должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с представителями пограничной службы ФСБ России был предотвращен ввоз партии живых раков общим весом одна тонна, следовавшей из Казахстана.

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