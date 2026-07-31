В Зауралье задержана тонна живых раков из Казахстана, следовавших в Екатеринбург

В пункте пропуска «Петухово», расположенном в Зауралье, должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с представителями пограничной службы ФСБ России был предотвращен ввоз партии живых раков общим весом одна тонна, следовавшей из Казахстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии