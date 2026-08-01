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«В Киеве подгорает»: Хазин раскрыл суть внезапных призывов Токаева к Путину

«В Киеве подгорает»: Хазин раскрыл суть внезапных призывов Токаева к Путину

Фото: Roman Naumov/ rutube.ru/channel/25107134 Экономист Михаил Хазин в эфире авторской программы предположил, что суть заявлений о перемирии с Украиной от Касым-Жомарт Токаева на встрече с Владимиром Путиным, куда глубже просто неаккуратного высказывания своей позиции.

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