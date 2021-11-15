Вечерняя Москва

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Метеоролог рассказал о самой холодной ночи предстоящей недели в Москве

Метеоролог рассказал о самой холодной ночи предстоящей недели в Москве

Облачную и относительно теплую погоду обещают синоптики москвичам на предстоящей неделе. Однако в отдельные дни жители и гости столицы будут ощущать приближение зимы, так как снег и незначительные минусовые показатели все же будут проявляться.

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