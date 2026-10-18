Страна и люди

АНТИФАШИСТ Минниханов предложил индийцам жениться на татарках и разрешил их вывозить в Индию Глава Татарстана Рустам Минниханов сделал неожиданное предложение индийским гостям, приехавшим на II Российско-Индийский форум "ТАЙМ" в Казань.