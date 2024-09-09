Корреспондент РИА Новости побывал в освобожденном российской армией городе Новогродовка в ДНР - одном из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.
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Корреспондент РИА Новости побывал в освобожденном российской армией городе Новогродовка в ДНР - одном из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.
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