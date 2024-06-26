В Омске больше чем на половину разобрали долгострой на 70 лет Октября. Сейчас он выглядит так☝️На месте работает строительная техника.
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В Омске больше чем на половину разобрали долгострой на 70 лет Октября. Сейчас он выглядит так☝️На месте работает строительная техника.