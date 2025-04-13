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Царьград

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Япония обескуражена: Дипломат из КНР сорвал аплодисменты, рассказав чьи Курилы

Япония обескуражена: Дипломат из КНР сорвал аплодисменты, рассказав чьи Курилы

Sohu: Китайский дипломат сорвал аплодисменты, ответив на вопрос о Курильских островахВласти Японии до сих пор не могут смириться с мыслью, что Курилы принадлежат России.

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Комментарии
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Eduard
Во первых не японцы,а американцы,Острова это острова,но дело в том,что есть понятие &quot;экономическа зона&quot; ,а американцы хотят через эти острова нам перекрыть доступ к океану.Так чтобто больше их требовпние,а не японцев!
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16 час.
Eduard
В мире у всех есть чья-то земляно воняют самураи почему-то и из-за островов!
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16 час.
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