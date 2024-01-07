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Жители Тейкова в январские морозы остались без отопления

Жители Тейкова в январские морозы остались без отопления

Причина низких температур в квартирах - проблемы с новым газовым котлом в котельной.Жители микрорайона Красные Сосенки округа Тейково Ивановской области в аномальные январские морозы остались без отопления.

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