Мужчина похитил деньги со счета знакомого в Караганде

Мужчина похитил денежные средства со счета знакомого в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. Сотрудники УП Абайского района Карагандинской области задержали по подозрению в краже 33-летнего мужчину.
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