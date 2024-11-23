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Мужчина похитил деньги со счета знакомого в Караганде

Мужчина похитил деньги со счета знакомого в Караганде

Мужчина похитил денежные средства со счета знакомого в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. Сотрудники УП Абайского района Карагандинской области задержали по подозрению в краже 33-летнего мужчину.

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