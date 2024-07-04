Цифрового рубля еще нет, но мошенники его уже используют — депутат ГД РФ

Мошеннические схемы с цифровым рублем, который еще даже не поступил в оборот, уже активно применяют злоумышленники, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, 4 июля сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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