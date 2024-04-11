ВС РФ за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

Войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе самолеты, беспилотники и тактические ракеты, сообщил в беседе с газетой "Красная Звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов.