ВС РФ за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ

Войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе самолеты, беспилотники и тактические ракеты, сообщил в беседе с газетой "Красная Звезда" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов.
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