Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге - военкоре Владлене Татарском, который был убит в результате теракта в апреле 2...

Рэпер Аким Апачев дал уличный концерт в Донецке в память о своем друге - военкоре Владлене Татарском, который был убит в результате теракта в апреле 2023-гоVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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