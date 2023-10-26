7 зависимостей современного человека (которые скорее всего есть и у вас)

Изменился ли советский человек внешне? Безусловно. Но изменился ли он внутренне, вот в чем вопрос… Эта мысль давно приходит мне в голову, и результат раздумий таков: изменения скорее имеют косметический характер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии