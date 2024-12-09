По делу о взятках экс-замгубернатора ЯНАО арестовано имущество на 190 млн рублей

У бывшего заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовано имущество на 190 млн рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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