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Reuters: Захарова сделала Великобритании беспрецедентно резкое предупреждение

Reuters: Захарова сделала Великобритании беспрецедентно резкое предупреждение

Заявление официального представителя министерства иностранных дел (МИД) РФ Марии Захаровой об ответе на передачу британского оружия Украине стало самым серьезным предостережением со стороны российских властей за последнее время.

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