«Вашингтон» снова уступил «Рейнджерс» и находится в шаге от вылета из плей-офф

«Вашингтон» на домашней арене уступил «Рейнджерс». В ночь на 27 апреля в Вашингтоне завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».