«Зенит» может потерять нападающего, «Арсенал» близок к рекордной сделке. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Локомотив» планирует покупку игрока «Зенита»По данным «РБ Спорт», на следующей неделе «Локомотив» может оформить сделку по вингеру «Зенита» Андрею Мостовому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым