"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО

ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLООKPRESS Всё это, конечно, печально. Особенно когда индусы, на технологический уклад которых мы когда-то смотрели с лёгкой усмешкой, спокойно запустили свой луноход.
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