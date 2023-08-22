Спички - не игрушка

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"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО

"ОБМОТАЛИ СТЫК МОКРОЙ ТКАНЬЮ, НАЧАЛСЯ ПОЖАР": ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОСМИЧЕСКОГО ФИАСКО

ФОТО: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/GLOBALLООKPRESS Всё это, конечно, печально. Особенно когда индусы, на технологический уклад которых мы когда-то смотрели с лёгкой усмешкой, спокойно запустили свой луноход.

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