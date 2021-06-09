Газовый июньский тариф: кто заплатит облгазам больше всего

В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.
В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.
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