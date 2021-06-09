smi.today

1 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Это козлики кукареку ЛЮДИ УКРАИНЫ ну ОДУМАЙТЕСЬ ведь все равно вам трындец ... порошенко тягнибок клячка и ну зелен...В Украине стартуе...
  • Vlad Kol
    это называется - дно !Конституция Украи...
  • Aleksandr Valerevich Bogomolov
    Ну если этот зеленинький закроет поставки газа в Германию то надо будет перенести его в Азию. Пускай Китай и другие а...Кандидат в канцле...

Газовый июньский тариф: кто заплатит облгазам больше всего

Газовый июньский тариф: кто заплатит облгазам больше всего

В Украине в июне цены на газ варьируются от 8 до 13,5 грн за кубометр. Все поставщики устанавливают свои цены исходя: из закупочной стоимости, контрактов, которые заключила компания, возможности импортировать голубое топливо по выгодным условиям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх