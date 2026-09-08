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55-летний гранатомет «Пламя» подтвердил актуальность в зоне СВО

55-летний гранатомет «Пламя» подтвердил актуальность в зоне СВО

Автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя», принятый на вооружение около 55 лет назад, сохраняет актуальность в зоне специальной военной операции.

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