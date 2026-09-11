Казан педагоглары Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары арасына керде

Казанның 11нче күп профильле лицее укытучысы Резидә Курамшина һәм Татарстан башкаласының 358нче балалар бакчасы тәрбиячесе Алсу Галиева Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары арасына керде.
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