УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Марковский
    В этом сенате часто находят тех, которые приносят только вред России... Просто удивительно: кто и как их туда выдвига...СК попросит арест...
  • Сергей Дмитриев
    Вот что значит долгоиграющий советский слоган "Мы такие люди, // мы на всё готовы. // Хоть в балет на сцену, //хоть л...Прилетит Сердюков...
  • Сергей Дмитриев
    Ко всему почему, у Захаровой хорошо получается демонстрация прикидов каждый день. Такое хобби, видать, добавляет трош...Захарова оценила ...

ВС РФ ударили по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ

ВС РФ ударили по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ

Для этого применили ракету X-35, сообщает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ. «В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ», - пояснили в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх