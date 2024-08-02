ВС РФ ударили по позициям радиотехнической роты ПВО ВСУ

Для этого применили ракету X-35, сообщает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ. «В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ», - пояснили в ведомстве.