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Дэмиан Лиллард набрал 60 очков при 72,4% с игры в победном матче с «Ютой»

Дэмиан Лиллард набрал 60 очков при 72,4% с игры в победном матче с «Ютой»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124).

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