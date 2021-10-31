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Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал планы Совета Европы подготовить наблюдателей на Украине

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал планы Совета Европы подготовить наблюдателей на Украине

Наблюдатели, которых собираются готовить западные специалисты «не будут выполнять функции объективного наблюдения на выборах» на Украине, поскольку, по сути, украинских граждан научат продвигать цели и интересы Совета Европы (СЕ) на Украине.

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