Заслуженным врачом России стал ивановский травматолог-ортопед Александр Кравченко

<p> За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему травматологическим отделением городской больницы №7 Александру Кравченко.
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