В Петербурге оштрафовали почти 2 тысячи таксистов

Самые частые нарушения – отсутствие диагностической карты и лицензии Региональное управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провело профилактическую акцию «Такси», сообщает пресс-служба ведомства.
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