Штрафы для УК, которые игнорируют жалобы собственников, хотят увеличть в 6 раз

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила в правительство законопроект, предлагающий увеличить максимальную сумму взыскания с руководства управлявших компаний за игнорирование жалоб собственников о проблемах с теплом или горячей водой.
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