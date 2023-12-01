Армия Израиля объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа

Израильская армия объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Военные объяснили это тем, что палестинское движение ХАМАС нарушило условия перемирия и запустило ракету в сторону израильской территории.
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