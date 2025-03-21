S7 продала одно место двум пассажирам и пыталась снять россиянина с рейса

В ночь на 20 марта 30-летний Виталий М. должен был вылететь из Москвы во Владивосток. Получив посадочный талон, он без проблем прошел на борт, но, заняв свое место в 33-м ряду, обнаружил там другого пассажира, передает Telegram–канал «Авиаторщина».