S7 продала одно место двум пассажирам и пыталась снять россиянина с рейса

В ночь на 20 марта 30-летний Виталий М. должен был вылететь из Москвы во Владивосток. Получив посадочный талон, он без проблем прошел на борт, но, заняв свое место в 33-м ряду, обнаружил там другого пассажира, передает Telegram–канал «Авиаторщина».
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