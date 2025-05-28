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В школах России с 1 сентября начнут показывать художественные фильмы

В школах России с 1 сентября начнут показывать художественные фильмы

Минпросвещения России введет с 1 сентября в школах киноуроки на исторические темы Министр просвещения России Сергей Кравцов провел первую встречу объединения юных историков «Сила – в правде!» и передал активистам подписанный Меморандум о его создании.

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Комментарии
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Вадим Филин
Ни один современный фильм не стоит того, чтобы его смотреть. Он не несет ни художественной, ни исторической ценности. Поэтому показывать такие фильмы детям – плохая идея. А все это выглядит как распил бюджетных денег.
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1 д.
Леонид Никулин
идеологии и не будет-пока продажна власть ..пока коммерция рулит везде..пока такие дебилы как кравцов на посту..пока нет нормального русского кино и цензуры и т.п. и мн.др..
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1 д.
АГ
Александр Гуреев
Я заметил изменения на ТВ, на Спас и Культура стали показывать советские фильмы и передачи, которые учат детей жить правильно, только есть один нюанс- сейчас наших детей не заставишь смотреть ЭТО. Опоздали на 20 лет.
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1 д.
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