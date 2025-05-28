В школах России с 1 сентября начнут показывать художественные фильмы

Вадим Филин Ни один современный фильм не стоит того, чтобы его смотреть. Он не несет ни художественной, ни исторической ценности. Поэтому показывать такие фильмы детям – плохая идея. А все это выглядит как распил бюджетных денег.

Леонид Никулин идеологии и не будет-пока продажна власть ..пока коммерция рулит везде..пока такие дебилы как кравцов на посту..пока нет нормального русского кино и цензуры и т.п. и мн.др..