Семьи с детьми и низким доходом смогут снизить фактическую ставку НДФЛ до 6%

Минтруд России внес на рассмотрение в правительство проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей», который был разработан в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения, пишет РБК со ссылкой на документ.
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