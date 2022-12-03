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У жителя Миллеровского района изъяли крупную партию марихуаны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 53-летнего жителя Миллеровского района, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.

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