У жителя Миллеровского района изъяли крупную партию марихуаны

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 53-летнего жителя Миллеровского района, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 53-летнего жителя Миллеровского района, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков.
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