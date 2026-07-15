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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Назван комплекс мер по защите пенсионеров от мошенников

Назван комплекс мер по защите пенсионеров от мошенников

Среди ключевых инструментов — самозапрет на кредиты, который блокирует оформление займов в банках и МФО, и запрет на регистрационные действия с недвижимостью, исключающий быструю продажу или переоформление жилья под давлением Ольга Чирикова, старший преподаватель РЭУ имени Плеханова, считает, что для защиты пожилых людей от мошенников необходим комплексный подход, включающий как образовательные мероприятия, так и технические меры.

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