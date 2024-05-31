Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

Директор фонда Клуни пояснила основания для уголовного преследования российских журналистов. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявил, что фонд Джорджа Клуни планирует требовать выдачу закрытых ордеров для российских журналистов, которые работают в Европе.