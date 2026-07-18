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США начали перебрасывать десятки самолетов-заправщиков в Израиль

США начали перебрасывать десятки самолетов-заправщиков в Израиль

ABIR SULTAN/EPA/TASS США начали подготовку к расширению военной операции против Ирана. Как пишет близкий к Белому дому портал Axios, Вашингтон уже уведомил об этом Израиль и начал переброску десятков новых самолетов-заправщиков.

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