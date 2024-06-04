Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»

– Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву? – После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия.
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