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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»

– Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву? – После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия.

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