Сильнейшая в истории вспышка смертельной болезни синего языка произошла в Великобритании

Угрожает ли эпидемия блютанга России, передается ли вирус среди людей, и чем он опасен. В Великобритании зарегистрировали самую масштабную за всю историю наблюдений вспышку блютанга — вирусной болезни животных, также известной как катаральная лихорадка овец или болезнь синего языка.
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Россию еще не обвинили ? Сначала "Новичок", теперь " Синячок" !🤫