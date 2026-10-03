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Царьград

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Сильнейшая в истории вспышка смертельной болезни синего языка произошла в Великобритании

Сильнейшая в истории вспышка смертельной болезни синего языка произошла в Великобритании

Угрожает ли эпидемия блютанга России, передается ли вирус среди людей, и чем он опасен. В Великобритании зарегистрировали самую масштабную за всю историю наблюдений вспышку блютанга — вирусной болезни животных, также известной как катаральная лихорадка овец или болезнь синего языка.

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