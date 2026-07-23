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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова об уходе Петросян от Тутберидзе: «Хватит уже мусолить. Главное, что это не завершение карьеры. Главное, что это не завершение карьеры»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала прекратить бурные обсуждения вокруг ухода Аделии Петросян из группы Этери Петросян.

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