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The Eurasia Daily news agency

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Shame! The ex-deputy of the Rada demanded to remove him from the Peacemaker base because of Goncharenko*

Shame! The ex-deputy of the Rada demanded to remove him from the Peacemaker base because of Goncharenko*

The ex-deputy of the Verkhovna Rada, Russian politician Oleg Tsarev, demanded to exclude him from the database of the Peacemaker website because of Alexey Goncharenko❶.

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