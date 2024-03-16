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Закон, порядок, государство

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В Новокузнецке Кемеровской области общественники провели для воспитанников детского сада мероприятие, направленное на сохранение традиций русской культуры

В Новокузнецке Кемеровской области общественники провели для воспитанников детского сада мероприятие, направленное на сохранение традиций русской культуры

По инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г. Новокузнецку руководителя Центра традиционной русской культуры и этнографии Елены Павловской в Центре «Параскева Пятница» прошла экскурсия для воспитанников детского сада.

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