В Петербурге нашли вандалов, испортивших фасад здания на Загородном проспекте

Информацию оперативно передали в органы МВД В Петербурге продолжают выявлять не только случаи нарушений правил благоустройства, но и самих нарушителей, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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