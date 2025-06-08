США резко сократили импорт китайских лекарств по сравнению с мартом

В апреле США значительно сократили закупки китайских лекарств: по сравнению с мартом, импорт этих товаров в денежном выражении снизился втрое — до 173,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни.
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