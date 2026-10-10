Корсет, люстра, вьетнамки: 10 звёзд, для которых наряд — не просто одежда

Иной раз наряд в кадре говорит громче реплики. Костюм способен досказать за героиню то, чего нет в сценарии: у одной актрисы он обозначает место в корпоративной иерархии, у другой — работает как комический приём, у третьей — превращается в театральный реквизит или рекламную упаковку блокбастера.