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Корсет, люстра, вьетнамки: 10 звёзд, для которых наряд — не просто одежда

Корсет, люстра, вьетнамки: 10 звёзд, для которых наряд — не просто одежда

Иной раз наряд в кадре говорит громче реплики. Костюм способен досказать за героиню то, чего нет в сценарии: у одной актрисы он обозначает место в корпоративной иерархии, у другой — работает как комический приём, у третьей — превращается в театральный реквизит или рекламную упаковку блокбастера.

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