Переехав в Россию, многодетная немка расплакалась от увиденного: «Вы не понимаете, как вы хорошо живете, в Европе такого и близко нет»

Boris Borisov

Бакланов, Дима я не совсем об этом. Это политика. Но нам говорят , что они получают шок от нашего метро , улиц , магазинов. Ну откр. ГУГЛ -КАРТА-ПАНОРАМА -можно гулять по улицам Москвы. Они ЧТО ? не видят ?. Там что , грязь , мигранты, таджики- У всего запада мозги свихнулись. Им легче воевать , чем понимать./////// Кстати Вы живёте в экзотической России -китайцы, негры ! А у нас в Москве в Митино(район ) негров и китайцев нет , но начинается наплыв "замОтанок" ,узкоглазых "русских".Пока это печалит , но ещё не выматывает до ненависти; оно и не дай Бог !