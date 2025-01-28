Интересная жизнь с Vera Star Ивонна Адлер, многодетная мать из Восточной Германии, приняла трудное, но, по ее словам, необходимое решение – переехать в Россию.
Переехав в Россию, многодетная немка расплакалась от увиденного: «Вы не понимаете, как вы хорошо живете, в Европе такого и близко нет»
Комментарии
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Boris Borisov
Бакланов, Дима я не совсем об этом. Это политика. Но нам говорят , что они получают шок от нашего метро , улиц , магазинов. Ну откр. ГУГЛ -КАРТА-ПАНОРАМА -можно гулять по улицам Москвы. Они ЧТО ? не видят ?. Там что , грязь , мигранты, таджики- У всего запада мозги свихнулись. Им легче воевать , чем понимать./////// Кстати Вы живёте в экзотической России -китайцы, негры ! А у нас в Москве в Митино(район ) негров и китайцев нет , но начинается наплыв "замОтанок" ,узкоглазых "русских".Пока это печалит , но ещё не выматывает до ненависти; оно и не дай Бог !
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16 час.
НЗ
Н З
Две дочки видел… Многодетная Ивонна… Статья о чем? Что в России жить можно комфортно? Но это понятно по переехавшим кишлакам и аулам. Вопросов много и для немки тоже -это уже ясно. Трудности с переездом в другую страну будут у всех. Не пойму смысл , который хочет передать автор. А бегущих из России сколько? Тысячи?
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12 час.
Вадим Кузнецов
На вид Ивонна Адлер вполне настоящая https://rutube.ru/video/211ca274de0e618fade46a3c870b4c52/
Немка Ивонна Адлер и её дочери — о трудностях и радостях переезда в Россию
RUTUBE
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11 час.
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