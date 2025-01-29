Аналитик Боуз напомнил, за что лишился поста экс-глава Минобороны Украины AlexCoderАналитик Боуз напомнил, за что лишился поста экс-глава Минобороны Украины AlexCoder Незалежная продолжает удивлять международное сообщество На фоне продолжающихся политических кризисов в украинском государстве международному сообществу вновь пришлось обратить внимание на коррупционные скандалы в высших эшелонах власти.