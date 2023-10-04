Кадыров вступился за Симоньян после слов о ядерном взрыве над Сибирью

РИАМО - 4 окт. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, которую критикуют за высказывание о ядерном взрыве над Сибирью для решения украинского конфликта.
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