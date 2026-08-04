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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФНС потребовала признать «Томь» банкротом из-за долга в размере 35,9 млн рублей – иск рассмотрят 27 августа. Клуб прекратил существование в 2023-м

Суд рассмотрит заяаление о банкротстве «Томи» в конце августа. Как передает ТАСС , Арбитражный суд Томской области рассмотрит иск ФНС о банкротстве «Томи» – заседание по данному вопросу запланировано на 27 августа.

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